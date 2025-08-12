قوى الأمن تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة على طريق ضهر العين!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالمخدرات، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 07-08-2025، شخصَين على متن دراجة آلية غير مسجلة، وذلك في محلة رأسمسقا – طريق ضهر العين، وهما كل من:

س. ح. (مواليد عام 1992، لبناني) في حقه وثيقتا معلومات بجرم إطلاق نار.

م. ق. (مواليد عام 1990، لبناني حسب أقواله) ضُبِطَ بحوزته بطاقة مزوّرة لذوي الاحتياجات الخاصّة.

بتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على مسدس حربي وكميّات مختلفة من المواد المخدّرة (باز الكوكايين، كوكايين هيرويين، كريستال ميث، ماريجوانا، السَّلفيا، حشيشة كيف، وحبوب مخدّرة من أنواع مختلفة، مقسّمة في أكياس وطبّات بلاستيكيّة ومعدّة للتّرويج.)

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات والدراجة المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص”.