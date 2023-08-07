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قوى الأمن تطلب ابلاغها عن مفقودين جراء حادثة غرق سفينة قُبالة اليونان

منذ 3 دقائق
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي: “في إطار متابعة قضية غرق إحدى السّفن قُبالة السّواحل اليونانية بتاريخ 14-6-2023 وذلك على بعد 47 ميلاً بحريّاً من مدينة “pylos”، وقد تمّ انتشال 82 جثة من قِبل السّلطات اليونانيّة.

وفي هذا السياق، تقدّم “مكتب إنتربول اليونان” من “مكتب إنتربول بيروت” بطلب المساهمة في تحديد هويّات ضحايا حادثة الغرق، كونه من خلال التحقيق المجرى من قبلهم لم تزل بعض هويات الضحايا مجهولة.

لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من الذين فقدوا أشخاصاً منذ التاريخ المذكور أعلاه، ومن المحتمل أن يكونوا من عداد الضحايا، التّواصل مع “مكتب إنتربول بيروت” عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] أو من خلال الاتّصال على الرقم: 425800-01، ليتم اتّخاذ الإجراءات اللّازمة”.

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