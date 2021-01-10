قوى الأمن تعلق حول الصورة المنتشرة لعناصرها في المطعم

بعد انتشار صورة لعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي في أحد المطاعم غير ملتزمين بمعايير الوقاية من فيروس كورونا، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بنتيجة المتابعة، تبيّن أن نهار الثلاثاء بتاريخ 5-1-2021 تناول عناصر من فصيلة الهرمل طعام الغذاء في احد المطاعم بمناسبة ترقية بعض العناصر علماً أن قرار الاقفال بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ 07-1-2021”.

وأعلنت في بيان أنه “تم اتخاذ الاجراءات المسلكية بحق العناصر لعدم احترامهم الاجراءات الوقائية وتسطير محضر ضبط بحق صاحب المطعم بالمخالفة نفسها”.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن من المواطنين عدم التسرع في نقل أي معلومة قبل التأكد منها ومراجعة شعبة العلاقات العامة في المديرية منعاً لأي خطأ أو تأويل.