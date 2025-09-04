الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
قوى الأمن تعلن توقيف مهرب أسلحة من سوريا إلى لبنان

منذ 3 دقائق
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتهريب أسلحة حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.

نتيجة التحريات والاستقصاءات، توصلت إلى تحديد هويته، وتبين أنه يُدعى: أ. ب. (مواليد العام 1997، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق في قضايا إطلاق نار، وتهريب أشخاص.

بتاريخ 01-09-2025، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة تلعباس الغربي على متن سيارة نوع “رابيد” لون برتقالي. نُصِب له كمين محكم، أوقف خلاله بالجرم المشهود، وجرى ضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، عثر على:

/12/ قاذف آر. بي. جي مع /12/ مقذوفًا عائدة لها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

