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قوى الأمن تعلن عن حاجتها لتطويع عناصر من الذكور والإناث.. وبهذه الصفة

منذ 42 دقيقة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم /18/ تاريخ 28-2-2024، وإلحاقاً للبلاغ الصادر عن هذه المديرية العامة بتاريخ 5-3-2024، وبغية تأمين العدد المطلوب لإتمام عملية التطويع، بحيث تأتي شاملة كافة فئات المجتمع اللبناني، تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي عن استقبالها طلبات تطوّع جديدة من الذّكور والإناث، بصفة دركي متمرن.

تُقدم الطلبات شخصياً من قبل أصحاب العلاقة الراغبين بالتطوع، اعتبارا من 5-4-2024 ولغاية 17-5-2024 ضمنا، في أي من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت، وذلك وفقاً لـ”أنموذج طلب” يمكن الحصول عليه من خلال الرابط https://www.isf.gov.lb/ar/recruit.

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