السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرائم سلب بقوة السلاح في الضاحية

منذ ساعة واحدة
عنصر من شعبة المعلومات

عنصر من شعبة المعلومات

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ح. خ. (مواليد عام 1982، لبناني)، لقيامه بعدة جرائم سلب بقوّة السلاح، ونشل هواتف خلويّة على متن درّاجة آليّة في محلة الضاحية الجنوبيّة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة الكائن في ثكنة النقيب الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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