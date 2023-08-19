قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية... هل من يعرف عنه شيئًا؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 13-8-2023، سقط شخص مجهول الهوية عن سطح مبنى في محلة المعلّقة – زحلة، ما أدّى إلى وفاته متأثرًا بجراحه بعد أن كان قد تم نقله من قبل الصليب الأحمر إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي. وهو في العقد الثالث من العمر، حنطي البشرة، بني العينين، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته 175 سنتم تقريباً، يرتدي سترة لون أزرق، قميصا لون أسود وسروالا لون أزرق.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بمخفر المعلّقة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 804978-08، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية سقط عن سطح مبنى في محلة المعلّقة، هل من يعرف عنه شيئًا؟#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 19, 2023