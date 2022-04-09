قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبَيْن يروّجان لشيكات مزوَّرة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة قالت انها تعود لمطلوبَيْن يروّجان شيكات مصرفيّة مزوَّرة في مدينة بيروت وضواحيها.

وحذّرت المواطنين من الوقوع ضحية أعمال مماثلة، طالبةً من الذين يملكون اي معلومات عنهما الاتصال بمفرزة بيروت القضائية.

وصدر عن المديرية العامة البلاغ الآتي:

تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَيْن:

ع. ت. (مواليد عام 1974، لبناني)

ع. م. (مواليد عام 1974، لبناني)

لإقدامهما على ترويج شيكات مصرفية مزوّرة بطريقة احتيالية لعدد من الأشخاص في مدينة بيروت وضواحيها.

لذلك، تحذّر المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان تواجدهما، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين:810170-01 أو810171-01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.