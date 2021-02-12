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قوى الأمن تعيد لها سيارتها قبل أن تدرك أنّها مسروقة

12 - فبراير - 2021
سرقة سيارة

سرقة سيارة-تعبيرية

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

السّاعة 5:45 من صَباح يَوم الثلاثاء 9-2-2021، تَخَطّت سيّارة مُتُجهة من بيروت باتّجاه البقاع، وهي من نوع “كيا ريو” لون جردوني، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عُنصر التّوجيه، فَعَمِلَ بقيّة العناصر على وَضع العَوائِق الحديديّة أمامَها-بهدف إيقافها-إلّا أنّ سائقها تابع سيره، على الرّغم من تلف إطاراتها نتيجة تجاوزه العَوائق.

وتَمكّن عناصر الحاجز المَذكور من ضَبطِها بعد مطاردتها، إلّا أنّ السّائق تمكّن من الفرار عَبر الأحراج.

وقد تبيّن أنّ السيّارة –التي أعيدت إلى مالكتها-قد سُرِقَتْ من مَحلّة الّلويزة – بعبدا، ولم تَكُن مالكتها على علم بعد بأمر سرقتها.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ، والعمل مُستمرّ لتوقيف المتورّطين.

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