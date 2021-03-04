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قوى الأمن تكشف على 2930 مؤسسة تزامناً مع مرحلة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق

4 - مارس - 2021
حظر تجول جزئي وفقاً لساعات محددة

قوى الأمن - أرشيفية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه “تزامناً مع مرحلة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، باشرت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بشكل دوريّ ومكثّف، بتوجيه دوريّ من قُطُعاتها العملانيّة للكشف على المؤسّسات التي عاودت فتح أبوابها، للتأكّد من صحّة التزامها بالإجراءات اللّازمة والآمنة لمباشرة العمل، بحيث بلغ عدد هذه المؤسّسات /2930/ على مختلف الأراضي اللبنانيّة (مصارف، سوبرماركت، شركات صيانة، مصانع، وغيرها…)”.

وأفادت بأن “عناصر قوى الأمن الداخلي تقوم بالإجراءات المُناسبة أثناء الكشف، كالتّأكّد من صحّة تسجيل هذه المؤسسات العاملين لديها عبر المنصة الرسميّة، وكذلك من نتائج فحوص الـPCR العائدة لهم، ومن أنها “سلبيّة”، وأذا ما أدرجت وفقاً للأصول، عبر المنصّة المذكورة. والتّأكّد أيضاً من اتّخاذ المؤسسات إجراءات الوقاية كافة”.

وأشارت إلى أنّ العناصر تحرص على مراقبة أوقات دوام العمل المفروض على هذه المؤسّسات، وضرورة التقيّد به.

وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالقيّمين على هذه المؤسسّات الالتزام التامّ بالشروط الصحيّة والإدارية اللازمة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالِفين منهم. وتحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالَفة لدى أي من المؤسّسات، وذلك من خلال الاتصّال على الرقم /112/، أو إرسال شكوى عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الالكتروني العائد لهذه المديرية العامة أو إرسال رسالة نصيّة موثّقة عبر مواقع التّواصل الاجتماعي العائدة لشعبة العلاقات العامة.

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