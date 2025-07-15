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قوى الأمن تلقي القبض على امرأة متورطة بعمليات سلب في جبل لبنان

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2025 10:02 مساءً
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:

“في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها على الأراضي اللبنانية، ولا سيما عمليات السلب المتكررة التي تشهدها بعض المناطق، توافرت معلومات دقيقة عن تورط امرأة مجهولة في تنفيذ عمليات سلب ضمن نطاق محافظة جبل لبنان.

وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه بها وتوقيفها. وتُدعى: ن. ك. (مواليد 1994، لبنانية)

وذلك بتاريخ 14-07-2025، في محلة الأوزاعي، حيث جرى توقيفها من قِبل إحدى دوريات الشعبة بعد مراقبة لصيقة لتحركاتها.

وقد أودعت المشتبه بها فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقها، وتبيّن وجود ادّعاء سابق من أحد المواطنين ضدها بجرم السلب لدى الفصيلة نفسها.

وخلال التحقيق معها، اعترفت بأنها كانت تُقدم على تنفيذ عمليات سلب مستخدمةً سيارة أجرة كانت تنتقل بها بين المناطق لتضليل ضحاياها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وتدعو جميع المواطنين الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية لأعمالها، إلى التوجّه إلى فصيلة الأوزاعي الكائنة في محلة الأوزاعي – الطريق العام، أو الاتصال على الرقم: 450897-01، وذلك من أجل تقديم إفاداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”

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