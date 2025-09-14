قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بيان جاء فيه:

“ضمن إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء، وتوقيفهم على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، بتاريخ 5-9-2025، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو: م. ح. (مواليد عام 1981، سوري الجنسية)، وهو مطلوب بموجب مذكرتَين عدليتَين بجرمي سرقة وتأليف عصابة”.

وأضاف البيان، “كذلك، وبتاريخ 10-9-2025، اجتاز المدعو (ن. ع. / مواليد عام 1988، سوري الجنسية) الحاجز محاولًا الفرار من أمام العناصر، فتمّت مطاردته وتوقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب عدّة بلاغات ومذكّرات عدليّة بجرائم سرقة وتأليف عصابة مسلّحة وشراء مسروقات”.

وختم: “تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص”.