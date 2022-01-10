الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قوى الأمن تلقي القبض على 3 اشخاص سرقوا بطاريات سيارات

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 2:52 مساءً
توقيف

موقوف

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

“فجر تاريخ 1-1-2022، توافرت معلومات لمخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي عن وجود سيارة نوع “رينو رابيد” لون ازرق دون لوحات في بلدة قانا / محلة الخشنة بشكل يثير الريبة.
على الفور، توجهت دورية من هذا المخفر الى المكان المشار اليه، وضبطت السيارة والقت القبض على كل من:
– ح. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) السائق

– ع. ص. (مواليد عام 1995، فلسطيني)
– س. ع. م. (مواليد عام 1996، سوري)
وبتفتيش المركبة الآلية، عثرت على /21/ بطارية لسيارات وآليات مختلفة من عدة أنواع واحجام، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة.

كما تبين انهم أقدموا على عملية السرقة من منزل أحد المواطنين – الذي لم يكن على علم بالسرقة- الكائن في البلدة المذكورة.

باستماع الأخير، افاد انه يعمل في مجال كهرباء السيارات وتعرف على المسروقات التي تقدر قيمتها بنحو /1500/$ وأكّد أنها تعود له، واتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين.

بالتحقيق معهم، اعترف (ح. ع.) بقيامه بالاشتراك مع الثاني والثالث على سرقة البطاريات، وقد تبين ان الأول من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وضرب وايذاء، والثاني بجرم ترويج عملة مزيفة، والثالث بجرم استعمال مزور.

اعيدت المسروقات الى مالكها، وأودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى بنت جبيل الحكومي ينفي مشاركته بماراثون التلقيح
    ميشال عون
    عون: الخلاف السياسي لا يجب ان يوصلنا الى خلاف وطني
    مطار النجف الدولي
    بالصور: ضبط عملة لبنانية “مخفية” داخل علب حلويات في مطار عراقي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل