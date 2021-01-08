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قوى الأمن تنبه.. طريق الأوزاعي غير متاحة في هذه الفترة

منذ ساعة واحدة
تدابير سير

تدابير سير

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لفتت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إلى أنه “ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي في منطقة الاوزاعي بأعمال على المسلك الشرقي للطريق العام المتجه نحو بيروت / مقابل محطة الجنوب)، وسيتم تضييق المسلك المذكور يومي الجمعة والسبت في 8 و9-1-2021، ومنع المرور عليه من الساعة 16:00 لغاية الساعة 22:00 من يوم الاثنين 11-1-2021، وتحويل السير إلى المسلك الآخر طيلة فترة الأشغال”.

وأضافت، “كذلك ستقوم الشركة المتعهدة مشروع تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار بإصلاح عطل على المسلك المذكور (قرب دوار السمكة)، وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك بالقرب من مكان الأشغال، يومي السبت والأحد في 9 و 10-1-2021، من الساعة 10:00 ولغاية مساء اليوم التالي”.

وتابعت، “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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