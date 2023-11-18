السبت 4 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 18 نوفمبر 2023 |
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قوى الأمن تنشر صورة محتال يمارس أعمال السحر والشعوذة على ضحاياه

منذ ساعة واحدة
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, “بتاريخ 16-11-2023 وفي بلدة ابلح، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو: ح. ب. (مواليد عام 1977، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، من خلال ممارسته أعمال السحر والشعوذة على ضحاياه وغيرها من الأعمال الاحتيالية”.

وأضاف, “كما تبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وانتحال صفة أمنية، وخلاصة حكم بجرم احتيال”.

ووفق البلاغ, “بناء على إشارة القضاء المختص تعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في قصر عدل زحلة، أو الاتصال على الرقم 807063-08 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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