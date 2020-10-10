قوى الأمن تنشر صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التالي:

ادعت إحدى المواطنات لدى النيابة العامة التمييزية بحق المدعو: (م. م.، مواليد عام 1977، لبناني) بجرم نصب واحتيال منتحلاً صفة أمنية، كما واستحصل منها على مبلغ مالي.

على الأثر، تمكّن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة من توقيفه بتاريخ 3/10/2020 في محلة الحمرا.

وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه. ولدى تفريغ محتوى هاتفه الخلوي، تبيّن أنه قام بعدة عمليات احتيالية طالت عدداً من المواطنين في محافظتَي بيروت والشمال، من خلال إيهامهم بشراء لوحات سيارات عمومية أو سيارات عبر المزادات.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الاتصال بقسم المباحث الجنائية المركزية على الرقم 424336/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.