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قوى الأمن تنشر "صور" إصابات تعرض لها عناصرها خلال الاحتجاجات أمام منزل الوزير فهمي

13 - يوليو - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على”تويتر” أنه: “أثناء قيام عدد من اهالي شهداء المرفأ بالاعتصام امام المبنى الذي يقطن فيه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، حضرت مجموعات اخرى الى المكان وقاموا بتكسير مداخل المبنى والاعتداء المفرط على عناصر قوى الامن الداخلي”.

وأضاف بيان قوى الأمن: “بعد وقوع اصابات وجروح مختلفة عديدة في صفوف العناصر، اعطيت الاوامر باخراجهم من المكان”.

وشدد البيان على أن ” ما نقوم به هو واجبنا القانوني في حماية الممتلكات العامة والخاصة”.

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