قوى الأمن تنشر فيديو يوضح حقيقة "عصابات خطف الفتيات"!

نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر حسابها على منصة “إكس” فيديو أوضحت فيه عدم صحة ما يُشاع عن وجود عصابات لخطف الفتيات في لبنان.

وأكد العميد جوزيف مسلم أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة أثبتت أنّ هذه المزاعم غير صحيحة.

وقال: “قوى الأمن تلاحق كل القضايا التي تتعلق بالإشاعات التي صدرت بشأن هذا الموضوع”.

ولفت مسلم إلى أنّه بين 1 تموز و21 آب، سُجّل اختفاء 18 فتاة تبين أنّهنّ غادرن منازلهن بإرادتهن ولأسباب مختلفة، اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية وزوجية.