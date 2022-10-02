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قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات

منذ 24 دقيقة
المقدم ربيع فقيه

المقدم ربيع فقيه

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صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البـلاغ التالـــي:

تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفاة المقدم ربيع فقيه، الذي توفي بتاريخ اليوم 2-10-2022، بعد صراع مرير مع المرض، ساهم في كشف العديد من الشبكات الارهابية والعصابات الاجرامية المنظمة في اثناء خدمته في شعبة المعلومات.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

– الرتبة والاسم والشهرة: المقدم ربيع فقيه

– اسم الاب: محمد.

– اسم الوالدة: ليلى عياش

– تاريخ الولادة ومكانها: طيرفلسيه / صور – 20/4/1973

– الوضع العائلي: متأهل.

– عدد الأولاد: اثنان.

– دخل السلك بتاريخ 15/11/1993‏ وتدرّج في الرّتب حتى رتبة مقدّم.

خدم في عدة مراكز هي: المعهد / كلية الضباط – فصيلة التفتيشات / سرية مطار رفيق الحريري الدولي – مفرزة طوارئ الجديدة – فصيلة الجديدة – مفرزة بيروت القضائية الأولى – مفرزة بيروت القضائية ‏– ‏شعبة المعلومات

حائز على وسام الأرز الوطني برتبة ( فارس ) – وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة ( الثالثة – الثانية ) – ميدالية وزارة الداخلية و البلديات – ميدالية الجدارة – ميدالية الأمن الداخلي – تهنئة خطية صادرة عن وزير الداخلية و البلديات عدد ( 1 )‏ ‏–‏ ‏تنويه صادر عن المدير العام عدد ( 14 ) .‏

يقام المأتم الساعة 14:00 من تاريخ 3/10/2022 في جبانة بلدته طير فلسيه.

تقبّل التعازي قبل الدفن اعتباراً من الساعة 9:00 في حسينية بلدة طير فلسيه وبعد الدفن طيلة أيام الأسبوع في منزل ذويه في البلدة المذكورة.

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