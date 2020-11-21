استمع لاذاعتنا

قوى الأمن توضح بالأرقام عدد الموقوفين الفارين من سجن بعبدا

منذ 14 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الان 39 سجيناً، بعد توقيف 25 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري.

وأشارت القوى الامنية الى أنها مستمرة بشكل مكثّف ودون هوادة لاعادة توقيف جميع الفارين.

يشار إلى أن عملية فرار عددا من السجناء (عددهم فاق الستين بين سجين وموقوف) جرت اليوم من سجن بعبدا، حيث اقدم الموقوفون في الساعات الاولى من فجر اليوم على تحطيم الابواب والخروج من الزنزانات، وضرب احد عناصر الامن الذي كان متوجها لرمي النفايات، قبل ان يفروا من المكان.

وترددت معلومات انهم “سجنوا” العناصر الامنية المولجة حماية قصر العدل والسجن التابع له. هذا وبدأ التحقيق مع عدد من العناصر.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
    وزير إسرائيلي يرد على الرئيس عون: لا تعرف كل الحقائق في ملف ترسيم الحدود
    جورج عقيص
    عقيص معلّقا على كلمة “عون”: تخيّل يا فخامة الرئيس!؟
    تقديم 11500 طلب للعمل في الأفران في 48 ساعة
    بعد إعلان نقابة عمال المخابز.. تقديم 11500 طلب للعمل في الأفران في 48 ساعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديانا فاخوري
    الإعلامية ديانا فاخوري تنضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”
    دولار السوق السوداء
    ترقّب حذر لدولار السوق السوداء… وإنذار بانفجار اقتصادي كبير
    شارل جبور
    شارل جبور لـ”سؤال محرج”: سعد الحريري رجل تسويات… تركيبته “تحب” التنازلات والمساومات