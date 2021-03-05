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قوى الأمن توضح حقيقة خبر عصابة سرقة لوحات السيارات بهدف سلب أصحابه

5 - مارس - 2021
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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن خبر عصابة سرقة لوحات السيارات بهدف سلب أصحابها التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وقالت في بيان عبر “تويتر”: “يتم تداول رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عصابة تقوم بسرقة لوحات تسجيل السيارات أثناء ركنها في المرآب”.

وأضافت: “بحيث يعمد أصحاب العصابة فيما بعد إلى توقيف صاحب السيارة خلال سيره بحجة إعادة اللوحة وعلى الفور ينهالون عليه بالضرب والاعتداء ومن ثم يسلبون سيارته”.

وتابعت: “نؤكد بأن الخبر عار من الصحة ولن ترد إلينا أي شكور من هذا النوع لذلك يجب عدم تداول أو نشر مثل هكذا أخبار قبل التأكد من صحتها كونها تثير الرعب”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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