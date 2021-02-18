قوى الأمن توقع بسارق للدراجات الآلية في صور وما حولها

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه:

“حَصَلَت فِي الآوِنَة الأخيرة عِدّة سَرِقَات طالَت درّاجات آلِيّة في بلداتٍ جَنوبِيّة مُختَلِفة. تمّ الاشتباه بِأحَد الأشخاصِ الذّي تَوارَى عن الأنظَار، فَجرى تَعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بِحقّه، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)”.

وتابع البيان: “نتيجة التَحريّات والاستِقصاءَات المُكثّفة التّي قَامت بها مَفرَزة استقصَاء الجَنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تَمكّنت إحدى دَورِيّاتها مِن تَحديد مَكان تَواريه، في مَحلّة جلّ البَحر– صور، وتوقيفه بتاريخ 1-2-2021.”

وأضاف: “بالتّحقيق مَعه، اعترفَ بِسرقة 12 دراجة آليّة من بلدات: مَعْرَكِة، البُرج الشمالي، العبّاسيّة، القليلة، مجدل زون، بدياس، صور، كفرا، صدّيقين، حناويه، برج رحّال ودردغيا.”

وختم: “أُودع المَوقوفُ القِطعة المَعنِيّة، للتوسُّع بالتّحقيقِ مَعه، بناءً على إشارَة القَضاء المُختَصّ.”