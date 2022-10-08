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قوى الأمن توقف الرأس المدبّر لعمليات سرقة الكابلات الكهربائية في المتن

منذ 24 ثانية
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

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بعدما كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في العديد من مناطق المتن من قبل مجهولين، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دورياتها في المناطق التي تحصل فيها هذه السرقات. وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنت من الإشتباه بسيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” لون أبيض يحمل لوحات مزورة ويتجول بطريقة مشبوهة في مواقع حصول السرقات.

وعلى إثر ذلك، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية مستخدم السيارة المذكورة ومن تحديد هوية أفراد عصابة السرقة والرأس المدبر وهو المدعو:

ف. أ. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني)، وأُعطيت الأوامر للعمل على مداهمة مكان إقامته وتوقيفه.

وبتاريخ 29-09-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات شعبة المعلومات عملية مداهمة لمنزل المذكور في محلة زكريت، حيث أوقفته بداخله وضبطت بحوزته هاتفًا خلويًا.

وبتفتيش منزله، عثر على كمية كبيرة من الكابلات الكهربائية، وأدوات تستخدم في تقطيع الكابلات، وعدد من لوحات السيارات المسروقة، كما جرى ضبط “الرانج روفر” المستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة إلى سيارته نوع “رينو ميغان”. وبتفتيشهما تم ضبط كابلات كهربائية.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وأنه يترأس عصابة نفذت عشرات عمليات السرقة وخاصة الكابلات الكهربائية، وسرقة الحديد من الورش على مدى سنتين في مناطق: بعبدات، وبصاليم، وبكفيا، وعجلتون، والربوة وضواحيها، كما اعترف بإقدامه على سرقة لوحات السيارات المركونة على جانب الطريق ووضعها على سيارته بهدف التمويه أثناء تنفيذه عمليات سرقة الكابلات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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