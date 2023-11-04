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قوى الأمن توقف الملقب بـ"الجندي" في طرابلس

منذ 54 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صــدر عــــن المديريـّة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “بتاريخي ١ و ٢/١١/٢٠٢٣، أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النّار باتجاه دوريات تابعة لسريّة طرابلس في وحدة الدّرك الإقليمي، والتي كانت تعمل على إزالة مخالفات وتعدّيّات على الأملاك العامّة في محلّة “دوّار أبو علي – باب التبانة”.

بتاريخ اليوم 4-11-2023، وبنتيجة الجهود الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات السّريّة من معرفة هويّة مطلق النّار ومكان وجوده، وتوقيفه في محلّة باب التبّانة، ويدعى: ح. م. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني) ملقّب بـ “الجندي”.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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