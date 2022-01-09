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قوى الأمن توقف سارقين في القليعة

9 - يناير - 2022
توقيف

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الاخيرة عمليات السرقة ضمن منطقة مرجعيون تنفذها عصابة مجهولة الهوية، كثفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعلين.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت لتحديد هوية مشتبه بهما بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة وهما:
– ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
– م. ج. (مواليد عام 2001، سوري)

أعطيت الأوامر لمراقبتهما، والتثبت من تورطهما في عمليات السرقة، وتوقيفهما.
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى الدوريات من توقيفهما بالجرم المشهود خلال قيامهما بتنفيذ عملية سرقة من داخل عقار لاحد المواطنين في بلدة القليعة، حيث ضبطا يقومان بسرقة خزان حديدي عبارة عن خلاط كيميائي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بتنفيذ عمليات سرقة عديدة ضمن منطقة مرجعيون على متن سيارة من نوع مرسيدس، تم ضبطها مع كمية من الحديد، و”مضخة مياه”، ومقص حديد كبير.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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