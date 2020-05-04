قوى الأمن توقف شخصاً ينقل المخدرات من التاجر إلى المروجين في فرن الشباك

مخدرات وممنوعات في فرن الشباك
مخدرات وممنوعات في فرن الشباك

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اكدت المديرية العامة لـقوى الأمن الداخلي أنّ بتاريخ 29/4/2020، وأثناء إقامة حواجز من قِبل فصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الإقليمي لمراقبة سير عمل قرار التعبئة العامة ومدى التزام المواطنين به، جرى الاشتباه بأحد الأشخاص.

ولدى قيام عناصر قوى الأمن الداخلي باستجلاء هويته، ترجّل من السيارة محاولاً الفرار، فطارده الضابط آمر القوة وتمكّن من توقيفه، ويدعى: “أ.ح” (مواليد 1994، لبناني).

وبتفتيشه والسيارة عُثر بحوزته على /65/ مظروفاً مقفلاً تحتوي على أنواع مختلفة من المخدرات، ومبلغ /2،340،000/ل.ل. وجهازه الخلوي.

وتبيّن لدى قوى الأمن الداخلي انه يستلم المخدرات من التاجر ويقوم بتسليمها إلى المروجين لترويجها على الزبائن.

وجرى حجز السيارة المستخدمة من قبِله، وأودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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