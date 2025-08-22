قوى الأمن توقف قاصراً يسرق دراجات آلية في الحازمية!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه:

“في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان التابع لوحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بارتكاب عمليّات سلب بقوّة السّلاح والسّرقة بطريقة احتياليّة، من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كان يسرق الدرّاجات الآليّة التي كان يعرضها أصحابها، على مواقع التّواصل الاجتماعي، فكان يتواصل مع صاحب المنشور ويطلب موعدًا لمعاينة الدرّاجة، ولكنّه حين يصل برفقة شخص آخر إلى المكان المحدّد، يقوم بإلهاء الضحيّة ليسرق منه الدرّاجة ويتوارى عن الأنظار”.

وأضاف البلاغ، “بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد هويّته، ومكان وجوده في الحازميّة. ويُدعى:ر. ص. (مواليد عام 2009، لبناني)”.

وتابع، “بتاريخ 15-08-2025، وأثناء قيامه بإحدى عمليّات السّلب، تمّكنت إحدى الدوريّات من توقيفه في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة من دون تسجيل”.

وأشار البلاغ، إلى أن “بتفتيشه، عُثر بحوزته بقايا من سيجارة تحتوي مادة “حشيشة الكيف”.

واستكمل، “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبقيامه بأعمال السّرقة والسلب بقوّة السلاح، وتعاطي المخدّرات، بالاشتراك مع آخرين العمل جارٍ لتوقيفهم”.

ولفت البلاغ، إلى أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.

وختم: “لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المكتب المذكور، الكائن في الوروار- الحدت ثكنة أسعد ضاهر الطابق الأول، أو الاتصال على الرقم: 467928-05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.