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قوى الأمن توقف قاصر يتصل عشوائياً بأرقام هاتفية.. وصدمة مما يطلبه منهم!

منذ 48 دقيقة
قوى الأمن الداخلي في لبنان

قوى الأمن الداخلي في لبنان

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صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها جرائم التحرّش والإخلال بالآداب العامة، توافرت معلومات بشأن قيام مجهول بالتواصل مع أشخاص عبر الهاتف بغية ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت إلى تحديد هويته وهو القاصر:

م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)

بتاريخ 13-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الغازية.

بالتحقيق معه بحضور مندوب الأحداث، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتواصل مع أشخاص على الهاتف، طالبًا منهم ممارسة أعمال منافية للحشمة معهم، وأنه يختار الأرقام التي يتواصل معها بطريقة عشوائية، وأقدم سابقا على فعلته مع شبان يجهل هويتهم من مدينتَي صيدا وصور.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء

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