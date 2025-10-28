الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
قوى الأمن توقف مروجي مخدّرات ينشطان في حي السلم

منذ 36 ثانية
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

صدر عن المديريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتجار ومروّجي المخدّرات، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، توافرت معلومات حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة حي السلم، على متن دراجة آليّة لونها أبيض”.

وأضاف البلاغ، “بتاريخ 24-10-2025، نصبت دوريّات من المفرزة المذكورة كمينًا في المحلّة وأطبقت عليهما، وتمكّنت من توقيفهما، وتبيّن أنّهما:

-م. ر. (مواليد عام 2005، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم محاولة قتل.

-و. ن. (مواليد عام 1999، لبناني)”.

واستكمل، “ضُبِطَ بحوزتهما مسدّس حربي وكميّة من المخدّرات كناية عن:

-/5/ أكياس من النايلون الشفّاف بداخلها مادّة الماريجوانا.

-/21/ كيسًا من النايلون الشفاّف تحتوي على مادّة حشيشة الكيف.

-طبّتان بداخلها مادّة بيضاء مغلّفة بأكياس نايلون شفّاف.

-/36/ طبّة بداخلها مادّة بيضاء مغلّفة بأكياس نايلون شفّاف.

-كمية من مادّة باز الكوكايين”.

وختم البلاغ: “سُلّم الموقوفان والمضبوطات والدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، لاجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص”.

