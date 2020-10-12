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قوى الأمن توقف مطلوب في الغبيري.. وهذا ما ضُبط في سيارته

منذ 22 ساعة
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه “بتاريخ 10-10-2020 وفي محلة الغبيري، ونتيجة للإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنّت المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف على متن سيارة نوع “ب ام” لون جردوني، المدعو: ح. ف. (مواليد عام 1977، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم المخدرات، وقد عثر داخل السيارة على /11/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين.

وبتفتيش منزله في محلة كيفون – عاليه، جرى ضبط:

– /4/ علب بلاستيكية كبيرة الحجم تحتوي مادة الكوكايين.

– كيس نايلون بداخله /4/ حبات صفراء اللون.

– /4/ أكياس بداخلها مادة بيضاء اللون.

– ميزان حساس عدد /2/، مصفاة وورق توضيب.

– مسدس حربي بداخله ممشط و/40/ طلقة صالحة للاستعمال.

– /5/ هواتف خلوية ومبلغ مالي.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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