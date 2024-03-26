قوى الأمن توقف 24 شخصاً بجرائم مختلفة في طرابلس خلال شهر رمضان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – البيان التالي: “في إطار الاجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس خلال فترة شهر رمضان المبارك، أعطيت الاوامر للقطعات المختصة لتكثيف دورياتها في مختلف مناطق هذه المدينة والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهم بمختلف أنواع الجرائم.

وخلال الفترة بين 10-3-2024 و 23-3-2024، نفذّت دوريات شعبة المعلومات في مدينة طرابلس حواجز وكمائن ومداهمات، تمكنت في خلالها من توقيف /24/ شخصاً بجرائم إطلاق نار، ومحاولة قتل، وتسبب بإيذاء، وتعاطي مخدرات، ونشل، وسرقة، وحيازة اسلحة حربية دون ترخيص. كما ضبطت كمية من المسروقات، وأسلحة حربيّة، ودراجات آليّة، وكميات من المخدرات، وذلك في مناطق: البداوي، والتل، والمنكوبين، وأبي سمرا، وباب الرمل، والقبة، والميناء، والضمّ والفرز، والمهجر الصحّي، جبل محسن، والتبّانة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصّة بناء على إشارة القضاء”.