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بكمينٍ محكم.. قوى الأمن توقيف سارق دراجات آلية

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 11:08 صباحًا
توقيف

توقيف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت لديها معلومات عن قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة من مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. على الأثر باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويدعى: م ، ف ، ق (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني).

بتاريخ 31-8-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّاتها بكمينٍ محكمٍ في محلّة الجناح. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة من مناطق مختلفة في جبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص”.

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