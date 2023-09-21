قوى الأمن: توقيف شخصين بجرم ترويج عملة مزيفة في مرجعيون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام شخصين على متن سيارة ذات لون أبيض بترويج عملة مزيفة من فئة 100 دولار أميركي ضمن مدينة مرجعيون.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه المفرزة إلى كشف رقم المركبة الآلية من نوع “كيا”، بالإضافةً الى تحديد مكانها في محلة الخردلي، حيث قامت دورية بمطاردتها، وتمكنت من ضبطها وتوقيف كل من كان على متنها، وهما كل من: ح. ج. (مواليد عام 1995، لبناني) ف. ع. ر. (مواليد عام 2005، سورية)

وقد تبين أنهما تحت تأثير المواد المخدرة. وبتفتيشهما والسيارة ضبطت مبلغ 2,400 دولار أميركي مزيف.

باستماعهما، اعترفا بإقدامهما على محاولة ترويج العملة المزيفة في المحلة.

اودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما وإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملاً بإشارة القضاء”.