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قوى الأمن: توقيف شخص اغتصب قاصر في بعلبك

منذ ساعتين
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:

“بناء على ادعاء إحدى الجمعيات المعنية بالعنف الأسري لدى مخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، مفاده تعرض طفل قاصر من الجنسية السورية (مواليد عام 2005) للتحرش والاغتصاب والتهديد، على الفور، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع من تحديد هوية المشتبه به.

بتاريخ 16-11-2020، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها المفرزة المذكورة، أوقفته في مدينة بعلبك، ويدعى:

-م. ط. (مواليد 1972، لبناني).
تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تحرش جنسي بقاصر ‎واغتصاب وتهديد، ومذكرة توقيف بجرم سرقة.

أودع مخفر بعلبك لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تدعو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى عدم التردد في أي ظرف من الظروف في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات”.

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