قوى الأمن تُشدِّد إجراءاتها: إقفالٌ تام والتجمُّع ممنوع!

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه “بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، صدر قرار عن رئاسة الحكومة بشأن منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كذلك صدر قرار عن وزير السياحة بشأن الإقفال التام لجميع المطاعم والسناك بار والحلويات والمقاهي والنوادي الليّلية والمراقص والحانات، وذلك من ضمن التدابير والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأكدت المديرية ان دوريات قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية والقطعات الإقليمية، باشرت كل ضمن نطاقها بتنفيذ مضمون هذه القرارات، كما تم تنظيم عدة محاضر ضبط إدارية بحق المخالفين.

ودعت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي جميع المواطنين الكرام التقيد بقرارات منع التجمعات والإقفال التام.

كما طلبت منهم عدم التردد في الإبلاغ عن الشكاوى التي تتعلق بالمخالفات، عبر الاتصال بقسم الشرطة السياحية على الرقم الساخن /1735/، ورقم الطوارئ /112/، ورقم غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي 426688/01.