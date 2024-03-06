قوى الأمن تُعلن عن افتتاح دورة لتطويع عناصر

أولاً: تُعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن دعوتها الذين سبق وان تقدّموا بطلبات للتطوّع في قوى الأمن الداخلي، من الذكور والإناث، بصفة رقيب مُتمرّن أو دركي مُتمرّن في العاميّن 2018- 2019 وإجتازوا الإختبار الصحي، وخضعوا لفحص الرياضة البدنية والإختبارات الخطيّة المطلوبة، ولا يزالون يرغبون بالتطوّع في قوى الأمن الداخلي، أن يتقدّموا بطلبات يُعلنون فيها قبولهم التطوّع بصفة دركي مُتمرّن،

ثانيًا: تُقدّم الطلبات من قبل المُرشحين الراغبين شخصيًا وفقًا للأنموذج المرفق في أيّ من الفصائل أو المخافر الإقليمية في وحدتيّ الدرك الإقليمي وشرطة بيروت حتى 28/3/2024 ضمناً ،

ثالثًا: يجب أن تتوفّر في مقدم الطلب الشروط التالية:

– أن لا يكون حتى 31/12/2024 قد تجاوز:

/30/ سنة للحائزين على إجازة جامعيّة أو ما يُعادلها رسميًّا،

/27/ سنة لباقي المرشحين الراغبين،

– أعزب، مطلق دون أولاد، أو أرمل دون أولاد،بلاغ تطوّع