قوى الأمن تُعمّم صورة نشّالَين... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي تقوم بها مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من عمليات النشل التي تطال العديد من المواطنين، توصّلت إلى كشف هوية شخصين ينشطان بهذه العمليات على متن دراجة آلية، وتحديد مكان تواجدهما.

بناءً عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمة مكان إقامتهما في محلة الرويسات وألقت القبض عليهما، وهما كل من:

ع. ف. (مواليد عام 1998، لبناني)

ا. ح. (مواليد عام 2002، لبنانية)

وضبطت دراجة آلية لون فضي و3 هواتف خلوية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما سويّا على عدة عمليات نشل على متن الدراجة التي جرى ضبطها. كما صرّح (ع. ف) بقيامه منفرداً بعدة عمليات نشل وبتعاطيه المخدّرات.

وقد تعرف إليهما عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما، واتخذوا بحقهما صفة الادعاء الشخصي.

سلمت الهواتف الخلوية لأصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة وتعرّفوا عليهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن قرب قصر عدل الجديدة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، أو 897109-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.