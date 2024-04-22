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قوى الأمن عممت أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة.. فما هي؟

منذ 49 دقيقة
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

“بتاريخ 21-4-2024 وفي محلة الروشة / الداليه، عثر على جثة لشخص مجهول الهوية، وهو في العقد الخامس من العمر، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر لون أسود، وقد جرى نقل الجثة الى براد مستشفى الكرنتينا.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بغية استلام الجثة”.

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