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قوى الأمن في مطار بيروت تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة إلى إسطنبول

منذ ساعة واحدة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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تمكنت قوى الأمن في مطار بيروت الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة بطريقة مبتكرة وجديدة، ما يعكس حرص السلطات على مكافحة التهريب وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وفقًا لتقرير “الوكالة الوطنية للإعلام”، نجحت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت في كشف وإحباط محاولة تهريب حوالي خمسة عشر كيلوغرامًا من الحشيشة. كانت الحشيشة مخبأة بشكل مبتكر داخل قطع من الشوكولا وعلب لحليب الأطفال، وذلك بواسطة مواطن لبناني كان يحاول تهريبها إلى مدينة إسطنبول.

تأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة التهريب التي تبذلها السلطات اللبنانية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد ضبط المهرب وتسليمه للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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    إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيشة بمطار رفيق الحريري الدولي

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