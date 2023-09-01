قوى الأمن: لبنان من البلدان الأكثر أماناً فيما يتعلق بجريمة التحرش

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بلاغٌ، جاء فيه:

“في إطار التوعية عن التحرش الجنسي والقانون /205/ الذي يرمي الى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وإحياءً لذكرى الشابّة البريطانية، الموظفة في السّفارة البريطانية ربيكا دايكس، نظّمت جمعية “Becky’s Button” وجمعية “أحلى فوضى” بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة توعوية على مرحلتين حول الموضوع المذكور وذلك بتاريخي 19و30-8-2023 على الكورنيش في محلة عين المريسة”.

وأضاف البلاغ، “وقد شارك في هذه الحملة، ممثلين من السفارة البريطانية وفريق مشروع الدعم البريطاني، وأعضاء من جمعيتي “Becky’s Button” و”أحلى فوضى”، وعدد من ضباط وعناصر قوى الأمن”.

وتابع البلاغ، “جرى خلال هذه المناسبة، توزيع جهاز إنذار يستخدم لمكافحة حالات التحرش الجنسي من قبل جمعيتي “Becky’s Button” و”أحلى فوضى”، إضافة الى منشور يتعلق بكيفية استخدام هذا الجهاز”.

ولفت البلاغ إلى أن “كما وزّعت عناصر قوى الأمن منشور يتضمن بعض الارشادات حول كيفية الحماية من التحرش، يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الولوج إلى الرابط التالي: https://www.isf.gov.lb/qrcode“.

وختم البلاغ، “كذلك، تجدر الإشارة الى ان لبنان يبقى من البلدان الأكثر أمانا فيما يتعلق بجريمة التحرش”.