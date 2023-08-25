إلقاء القبض على ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى: ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني).

بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.

/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر.

كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ.

مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.

عناصر حاجز ضهر البيدر ألقت القبض على ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها#قوى_الأمن #الأمن_أمانة — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 25, 2023