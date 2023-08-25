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إلقاء القبض على ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت

منذ 16 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى: ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني).

بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:

كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون.
/9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر.
كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ.
مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء.

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