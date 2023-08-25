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مروّج عملة أميركية مزيّفة يقع في قبضة الأمن

منذ 13 دقيقة
توقيف

توقيف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السلب والسرقة وترويج العملة المزيّفة والمخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد أن كثُرت هذه الجرائم، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قدوم شخص من التابعية السورية على متن حافلة مخصّصة لنقل الرّكاب من محلة الكولا إلى بلدة جدرا، وبحوزته عملة أميركية مزيّفة.

ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة بكمين محكم، وتبيّن أنّه يُدعى:

س. ح. (مواليد عام 1994، سوري)
بتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة الأميركية المزيّفة عبارة عن /2،550/ دولارًا من فئة “الخمسين” مزيّفة، و/200/ دولار من فئة “المئة” مزيّفة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.

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