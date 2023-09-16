تدابير سير في بيروت اعتبارًا من يوم غد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينًا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ:

17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت بمناسبة إقامة تدريبات للعدّاءات والعدّائين الذين سيشاركون في سباق “بيروت ماراثون 2023".#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 16, 2023