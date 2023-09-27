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توقيف شخص أقدم على التحرّش بقاصر داخل ملعب لكرة القدم

منذ 16 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

أثناء قيام مجموعة من الفتيان بممارسة تمارين في كرة القدم داخل ملعب في محلّة برجا، أقدم المدعو (ع. خ.، مواليد عام 1980، سوري) على التحرش بقاصر.

بعد فترة وجيزة وبتاريخ 26-9-2023 التقى (ع. خ.) بالفتى أثناء قيام الأخير بجلب حاجيات لمنزله، فدنا منه ودعاه لاحتساء كوب من النسكافيه في منزله، فارتاب الفتى وسارع لإخبار والديه بالأمر.

وعلى الأثر، تم اقتياد المشتبه به الى مركز فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي، وباستماعه، اعترف بما نسب اليه.

أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.

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