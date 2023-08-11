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قوى الأمن تعمم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية أقدم على رمي نفسه في البحر

منذ 16 ثانية
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، أنّ “بتاريخ 2023-7-16، أقدم شخص مجهول الهويّة على رمي نفسه في البحر، وذلك عند الكورنيش البحري في محلّة الروشة، ما أدّى إلى وفاته على الفور”.

وأوضحت في بلاغ، أنّه “في العقد الرّابع من العمر، حنطي البشرة، أسود الشّعر، ممتلئ البنية، طول قامته 175 سنتم تقريبًا، كما أنّه غير متّزن عقليًّا بحسب إفادة شهود العيان”، مشيرةً إلى أنّ “بعد انتشال الجثّة، جرى نقلها إلى برّاد مستشفى بيروت الحكومي، ونتيجة كشف طبيب شرعي، تبيّن أنّ سبب الوفاة هو توقّف عمل القلب بسبب الاختناق غرقًا؛ ولا توجد آثار للعنف”.

ولفتت المديريّة، إلى “أنّها وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة الرّوشة في وحدة شرطة بيروت، على الرّقم: 771962-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة”.

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