قوى الامن أوقفت أبا وزوجته في برجا أقدما على تعذيب ولديه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 30/6/2020، ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي، حول تعرض طفلين من الجنسية السورية للتعنيف من قبل والدهما وزوجته، في بلدة بعاصير – الشوف.

على الفور، احضرت دورية من الفصيلة المذكورة الطفلين والوالد وزوجته، وهم كل من:

– ع. ح. (مواليد عام 1983) الأب

– ل. م. (مواليد عام 1989) زوجة الأب

– م. ح. (مواليد عام 2009) الطفل

– ر. ح. (مواليد عام 2011) الطفلة

جرى عرض الطفلين على طبيب شرعي، فأفاد في تقريره عن تعرضهما للتعنيف، ووجود آثار جروح، وحروق في أنحاء جسميهما – كذلك في الأماكن الحساسة- وآثار أسنان (عضات)، وازرقاق، واحمرار، وتورم، واعتداء بآلة حادة، بالإضافة إلى أنهما يعانيان من سوء تغذية.

باستماع إفادة الطفلين – بحضور مندوب الأحداث – أفادا بأن زوجة والدهما دأبت على تحريض الأخير ضدهما لتعنيفهما، وكانت تحرمهما من الطعام، بحيث كانت تقدمه فقط لأولادها.

بالتحقيق مع الأب وزوجته، اعترفا بتعنيف الطفلين كنوع من أنواع التأديب، كونهما يتعرضان بالضرب لأشقائهم الآخرين.

أوقف كل من الوالد وزوجته وأودعا مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، وجرى نقل الطفلين إلى أحد المستشفيات لتلقي العناية اللازمة، ليصار بعدها إلى وضعهما لدى إحدى الجمعيات المختصة للاعتناء بهما، وذلك بناء على إشارة القضاء المختص.