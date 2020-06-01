قوى الامن تحذر من رابط “احتيالي”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“يجري التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عار من الصحة، مفاده أنه قد تم صرف مبلغ /400،000/ ل.ل. لكل مواطن لبناني. وهذا الخبر مرفق برابط (LINK) للدخول إليه وتعبئة المعلومات الشخصية.

من خلال التحريات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبين أن الهدف من الإعلان الوصول إلى البيانات الشخصية، بهدف الحصول عليها، لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة، من المواطنين الكرام عدم الولوج الى روابط مجهولة المصدر، وأن الإعلان عن هكذا مساعدات يكون مصدرها المواقع الرسمية العائدة للوزرات المعنية والمختصة”.