قوى الامن تخلي شاطئ صور والكورنيش البحري من الرواد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أخلت دورية من قوى الامن الداخلي بإمرة النقيب كامل نصار وبتوجيه من قائد وسرية صور في قوى الامن العقيد عبدو خليل الشاطئ الجنوبي في صور من رواد البحر إنفاذا لقرار وزير الداخلية وحذرتهم من السباحة للحد من تفشي وباء كورونا.

كما استكملت الدورية جولتها وأخلت كورنيش صور البحري بعد تسجيل ازدحام كثيف وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين، ودعت المواطنين للتقيد بقرار التعبئة العامة، واتباع الإرشادات، فيما قامت شرطة بلدية صور بإخلاء الشوارع والتجمعات في الأحياء.