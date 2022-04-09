قوى الامن تنفي وجود أي سبب أمني وراء حالات الفقدان التي تعمم عنها

صـدر عن المديرية العـامة لقـوى الامن الداخلـي ــــ شعبـــة العـلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب صور مفقودين سبق ان جرى التعميم عنهم من خلال المواقع الالكترونية العائدة لقوى الامن على وسائل الاعلام، مرفقة برسائل نصية تُحذِّر من وجود شبكات وعصابات تقوم بخطف الأشخاص، وبخاصةٍ الاطفال.

بعد التحقيقات والمتابعة للصور المعمّمة من قبلنا ولاسيما القصّر، تبيّن ان حالات الفقدان اتت نتيجة عدة اسباب، منها: خلافات شخصيّة وعائلية، البحث عن عمل، بقصد الزّواج، أمراض نفسيّة، وغيرها… ولا وجود لأي سبب أمني وراء أي منها.

لذلك، تطمئن هذه المديرية العامة المواطنين الكرام، بأنّ هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، كما تهيب بالجميع عدم إثارة القلق والخوف، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية قبل نشر أي معلومة.