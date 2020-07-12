قوى الامن: توقيف سارق في الحمراء وتعميم صورته

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة المدعو: (ط. ب.) في أحد الفنادق في الحمراء بجرم سرقة أحد محال المجوهرات في النبطية.

كما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة (ط. ب.) وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله أو شاهدوه وتعرفوا إليه الحضور إلى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في مجمع خالد فرحات مفرق كفرجوز-النبطية أو الاتصال على الرقم: 531226-07 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“بتاريخ 21/5/2020، دخل شخصان إلى أحد محال المجوهرات في النبطية، قام الأول بتشتيت انتباه صاحب المحل بينما أقدم الثاني على سرقة كمية من الذهب عبارة عن أونصات وليرات ذهبية بقيمة حوالى /25000/ دولار أميركي، ثم غادرا متوجهين إلى محل ثان لبيعها، حيث رفض مالك المحل شراءها، كونه لا يوجد في حوزتهما ما يثبت ملكيتهما لها.

بناء على الشكوى المقدمة – من صاحب المحل الذي تعرض للسرقة – لدى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكنوا من تحديد هوية السارقين،

وهما:

– ط. ب. (مواليد 1968، أردني)

– ع. خ. (أردني، مجهول باقي الهوية)، بتاريخ 10/07/2020، تمكنت قوة من المفرزة وبمؤازرة من مفرزة بيروت القضائية من تحديد مكان وجود (ط. ب.) وتوقيفه في أحد الفنادق في محلة الحمراء.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، والعمل مستمر لتوقيف شريكه. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة (ط. ب.) وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله أو شاهدوه وتعرفوا إليه الحضور إلى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في مجمع خالد فرحات مفرق كفرجوز-النبطية أو الاتصال على الرقم: 531226-07 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.